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Гончаренко о 0:0 с «Махачкалой»: «Пари НН» был чуть ближе, чтобы выиграть. Хотелось бы большего насыщения чужой штрафной при навесах"

"Моментов было создано не так много. Мне кажется, что мы были чуть ближе, чтобы выиграть матч. Доволен тем, как сыграли в обороне. В домашних матчах хочется радовать болельщиков, которые не в таком большом количестве приходят на стадион.

Источник: Sports

"Моментов было создано не так много. Мне кажется, что мы были чуть ближе, чтобы выиграть матч. Доволен тем, как сыграли в обороне. В домашних матчах хочется радовать болельщиков, которые не в таком большом количестве приходят на стадион. Наша цель — набирать очки и чтобы больше людей приходило на стадион.

Хотелось бы большего насыщения чужой штрафной при наших навесах. Считаю, что мы неплохо действовали в атаке сегодня. Перенастрой? Мы сыграли с холодной головой, что и надо было сделать«, — сказал тренер “Пари НН”.