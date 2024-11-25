Гончаренко о 0:0 с «Махачкалой»: «Пари НН» был чуть ближе, чтобы выиграть. Хотелось бы большего насыщения чужой штрафной при навесах"

"Моментов было создано не так много. Мне кажется, что мы были чуть ближе, чтобы выиграть матч. Доволен тем, как сыграли в обороне. В домашних матчах хочется радовать болельщиков, которые не в таком большом количестве приходят на стадион. Наша цель — набирать очки и чтобы больше людей приходило на стадион.