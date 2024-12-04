«Милан» одержал 3 победы подряд впервые в сезоне. Команда Фонсеки не проигрывает 7 матчей кряду

Миланцы не проигрывают 7 матчей подряд — у них 5 побед и 2 ничьих на этом отрезке. Последнее поражение команды было зафиксировано 29 октября — в матче с «Наполи» (0:2).
6 декабря «Милан» встретится с «Аталантой».
Сегодня команда Паулу Фонсеки разгромила «Сассуоло» в ⅛ финала Кубка Италии — 6:1. Ранее «россонери» обыграли «Слован» в Лиге чемпионов и «Эмполи» в Серии А (3:0).
Миланцы не проигрывают 7 матчей подряд — у них 5 побед и 2 ничьих на этом отрезке. Последнее поражение команды было зафиксировано 29 октября — в матче с «Наполи» (0:2).
6 декабря «Милан» встретится с «Аталантой».