Порт-Сент-Луси
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Милан» одержал 3 победы подряд впервые в сезоне. Команда Фонсеки не проигрывает 7 матчей кряду

Сегодня команда Паулу Фонсеки разгромила «Сассуоло» в ⅛ финала Кубка Италии — 6:1. Ранее «россонери» обыграли «Слован» в Лиге чемпионов и «Эмполи» в Серии А (3:0).

Источник: Sports

Миланцы не проигрывают 7 матчей подряд — у них 5 побед и 2 ничьих на этом отрезке. Последнее поражение команды было зафиксировано 29 октября — в матче с «Наполи» (0:2).

6 декабря «Милан» встретится с «Аталантой».