Компани о 0:1 от «Байера»: «Удаление повлияло на игру, но игроки проявили характер. Нужно разграничивать тот факт, что мы вылетели, и то, что ребята сыграли очень хорошо»

Я испытываю два чувства. Первое чувство — это то, что мы проиграли и не выиграем Кубок в этом сезоне. Второе чувство — это то, что эта игра была особенной. Мы не просто ждали и надеялись, играя вдесятером. Мы были активны и позитивны.