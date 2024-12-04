У «Баварии» нет трофеев после трансфера Кейна: два ранних вылета из Кубка Германии, поражение в Суперкубке и пропуск следующего из-за 3-го места в Бундеслиге, вылет от «Реала» в ЛЧ

После подписания Кейна «Бавария» дважды вылетала из Кубка Германии на ранних стадиях. В ноябре 2023-го мюнхенцы проиграли «Саарбрюкену» (1:2), в декабре 2024-го — «Байеру» (0:1). В этих матчах Кейн не появлялся на поле. По ходу игры с «Саарбрюкеном» форвард так и не вышел со скамейки запасных, а встречу с «Байером» он пропустил по причине травмы.