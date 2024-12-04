У «Баварии» нет трофеев после трансфера Кейна: два ранних вылета из Кубка Германии, поражение в Суперкубке и пропуск следующего из-за 3-го места в Бундеслиге, вылет от «Реала» в ЛЧ

После подписания Кейна «Бавария» дважды вылетала из Кубка Германии на ранних стадиях. В ноябре 2023-го мюнхенцы проиграли «Саарбрюкену» (1:2), в декабре 2024-го — «Байеру» (0:1). В этих матчах Кейн не появлялся на поле. По ходу игры с «Саарбрюкеном» форвард так и не вышел со скамейки запасных, а встречу с «Байером» он пропустил по причине травмы.
В августе 2023-го «Бавария» потерпела поражение от «РБ Лейпциг» в матче за Суперкубок Германии — 0:3. Кейн вышел на замену на 64-й минуте. В следующем розыгрыше Суперкубка Германии «Бавария» не принимала участие, поскольку сезон-2023/24 клуб завершил на 3-м месте в Бундеслиге.
Из плей-офф Лиги чемпионов мюнхенская команда вылетела на стадии ½ финала, уступив «Реал Мадрид» по сумме двух игр (2:2, 1:2). Первый матч Кейн отыграл в полном объеме и забил с пенальти. Во второй игре нападающий сделал результативную передачу и был заменен на 85-й минуте. Уже после ухода англичанина с поля «Реал Мадрид» забил два гола, благодаря чему одержал волевую победу.
Кейн пока еще не выиграл ни одного трофея в ходе своей карьеры.
Сейчас «Бавария» лидирует в Бундеслиге. Отрыв от «Айнтрахта» насчитывает 4 очка по итогам 12 туров. В таблице общего этапа Лиги чемпионов мюнхенцы занимают 13-е место.
Кейн стал лучшим бомбардиром Бундеслиги в прошлом сезоне, забив 36 мячей в 32 матчах. Он лидирует в гонке снайперов в текущем чемпионате, имея в активе 14 голов по итогам 12 игр. Детальную статистику 31-летнего форварда сборной Англии можно посмотреть здесь.
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