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«Соболев не очень понимает свою миссию в “Зените”. Ему надо прикладывать больше усилий, чтобы претендовать на роль основного в такой орденоносной команде». Игнатьев о форварде

27-летний форвард перешел в клуб из Санкт-Петербурга прошлым летом. За 10 игр в составе сине-бело-голубых в Мир РПЛ бывший игрок «Спартака» не отметился результативными действиями.

Источник: Спортс"

При этом «Зенит» расстался с форвардом Иваном Сергеевым, перешедшим в «Крылья». В игре 17-го тура Мир РПЛ против питерцев он сделал дубль и помог самарцам одержать победу — 3:2.

«Сергеев, по-моему, сам устал быть в роли запасного игрока. Каждый футболист хочет играть как можно больше. У Сергеева это не получалось. Он, наверное, мог остаться и в составе “Зенита”, но на ролях запасного игрока.

Соболев, думаю, тоже сейчас не очень понимает свою миссию в команде. Его также после «Спартака», где он был игроком основного состава, сейчас не устраивает вот эта роль.

Думаю, что ему надо прикладывать больше усилий, чтобы оказаться в позиции игрока, который будет претендовать на роль основного в составе такой орденоносной команды", — считает бывший тренер сборной России.