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Алонсо про 1:0 с «Баварией»: «На “Альянц Арене” сложно победить, даже играя против 10 человек. Но “Байер” этого добился, и я счастлив. Была жаркая битва»

«Байер» выбил мюнхенцев из турнира и продлил серию игр без поражений против этого соперника до 5 игр.

«Бавария» провела большую часть матча в меньшинстве — вратарь Мануэль Нойер получил красную карточку на 17-й минуте.

«Я очень горжусь тем, что мы вышли в следующий раунд, победив на “Альянц Арене”. Здесь сложно победить, даже играя против 10 человек, но мы добились этого. Я счастлив.

Как и ожидалось, это была жаркая битва. Мы очень рады тому, что вышли в четвертьфинал", — сказал главный тренер клуба из Леверкузена.

У Нойера первая красная в жизни: за 800 матчей! После нее «Бавария» вылетела от «Байера».

«Бавария» без Кейна вылетела из Кубка. Разбор парадоксальной победы «Байера».