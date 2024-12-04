Алонсо про 1:0 с «Баварией»: «На “Альянц Арене” сложно победить, даже играя против 10 человек. Но “Байер” этого добился, и я счастлив. Была жаркая битва»

«Бавария» провела большую часть матча в меньшинстве — вратарь Мануэль Нойер получил красную карточку на 17-й минуте.
«Я очень горжусь тем, что мы вышли в следующий раунд, победив на “Альянц Арене”. Здесь сложно победить, даже играя против 10 человек, но мы добились этого. Я счастлив.
Как и ожидалось, это была жаркая битва. Мы очень рады тому, что вышли в четвертьфинал", — сказал главный тренер клуба из Леверкузена.
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