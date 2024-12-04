«Соболев бы выпадал из этой игры “Спартака”. У “Зенита” без Глушенкова было жиденько, тухловато в атаке — тут любому тяжелее себя проявить». Булатов о форварде

К тому же Соболев более зависимый, он не может, как Угальде, сотворить гол из ничего, как второй мяч с «Краснодаром». Но время еще есть у него, глобальные выводы делать рано, но если так продолжится, руководство «Зенита» задумается, — сказал бывший игрок красно-белых.