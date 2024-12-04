Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Соболев бы выпадал из этой игры “Спартака”. У “Зенита” без Глушенкова было жиденько, тухловато в атаке — тут любому тяжелее себя проявить». Булатов о форварде

27-летний форвард перешел в клуб из Санкт-Петербурга прошлым летом. За 10 игр в составе сине-бело-голубых в Мир РПЛ бывший игрок «Спартака» не отметился результативными действиями.

— Вы сказали, что Соболев — потеря для «Спартака». Смотря на то, как складывается его карьера в «Зените», можете сказать то же самое?

— Мои слова про Соболева со временем теряют актуальность — заиграл Угальде, тема Александра уходит на задний план и забывается. Сейчас в «Спартаке» все быстрые, резкие — Соболев бы из этой игры выпадал, не вписывался.

— Сможет ли Соболев найти себя в «Зените» или последует по пути Бакаева?

— Он сыграл не так много, но есть несколько факторов. Александр сейчас не в оптимальной форме, «Зенит» где-то играет натужно, не показывает яркой командной игры, без Глушенкова у них совсем было жиденько, тухловато в атаке. При такой игре любому форварду себя тяжелее проявить.

К тому же Соболев более зависимый, он не может, как Угальде, сотворить гол из ничего, как второй мяч с «Краснодаром». Но время еще есть у него, глобальные выводы делать рано, но если так продолжится, руководство «Зенита» задумается, — сказал бывший игрок красно-белых.