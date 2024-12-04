Шалимов про 1:3 «Локо» с «Химками»: «Батраков не должен играть опорного — с этим справятся и Баринов, и Карпукас. Он был очень далеко от ворот»

Батраков под нападающими пусть и получит меньше мячей, зато эффективность выше — он может отдать голевую, может сам забить. Но там в этом матче был Сарвели, а Батраков очень далеко от ворот. Но это мои рассуждения, а у тренера могут быть свои резоны«, — сказал бывший тренер “Урала” и “Краснодара”.