Газизов о влиянии заявлений Федорищева про коррупцию в судействе на РПЛ: «Репутационные потери, денежные, имиджевые. Мы пока даже не можем оценить, что это такое»

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что один из функционеров «Крыльев Советов» сообщил ему о долге в 36 миллионов рублей перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».