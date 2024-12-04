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Газизов о влиянии заявлений Федорищева про коррупцию в судействе на РПЛ: «Репутационные потери, денежные, имиджевые. Мы пока даже не можем оценить, что это такое»

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что один из функционеров «Крыльев Советов» сообщил ему о долге в 36 миллионов рублей перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».
Источник: Спортс"

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что один из функционеров «Крыльев Советов» сообщил ему о долге в 36 миллионов рублей перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

"Репутационные потери, денежные потери. Имиджевые потери. Мы пока даже не можем оценить, что это такое.

Спонсоры? У нас в клубе все спокойно«, — сказал гендиректор махачкалинского “Динамо”.

«Крылья» должны 36 млн рублей за подкуп судей, черный рынок — 500 млн в год. Бомба от губернатора Самарской области ???

«Либо слова назад, либо наказать виновных». Новое в деле о коррупции судей: РПЛ ждет доказательств, губернатор обратился в органы.