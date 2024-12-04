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«Не сомневался, что Дзюба ярко вернется в РПЛ. Его КПД на очень высоком уровне. “Зениту” ни в коем случае нельзя недооценивать Артема». Ромащенко о форварде

36-летний форвард набрал 5 (2+3) очков по системе «гол+пас» в 9 играх за клуб из Тольятти в Мир РПЛ.

В 18-м туре «Акрон» сыграет с бывшим клубом Дзюбы — «Зенитом». Матч состоится в Санкт-Петербурге 7 декабря.

— Фактор Дзюбы, который приедет в Петербург с «Акроном», может сказаться?

— Конечно! В игре «Акрона» против «Оренбурга» в минувшем туре Артем был очевидным «заводилой» — столько полезного сделал для команды, очень большой вклад, что и позволило победить.

Я вообще не сомневался, что Дзюба ярко вернется в РПЛ. Его КПД на очень высоком уровне. Мы же видим, как рядом с ним стали вести себя игроки «Акрона» — и дело не только в моментах и голевых передачах, или в выходе через него из обороны, но и в ментальности, харизме, уверенности.

Так что недооценивать Артема Дзюбу в предстоящем матче «Зениту» ни в коем случае нельзя. Мы все хорошо знаем и помним историю взаимоотношений Артема со своими бывшими клубами, — сказал бывший тренер сборной России.