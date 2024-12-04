«Не сомневался, что Дзюба ярко вернется в РПЛ. Его КПД на очень высоком уровне. “Зениту” ни в коем случае нельзя недооценивать Артема». Ромащенко о форварде

Я вообще не сомневался, что Дзюба ярко вернется в РПЛ. Его КПД на очень высоком уровне. Мы же видим, как рядом с ним стали вести себя игроки «Акрона» — и дело не только в моментах и голевых передачах, или в выходе через него из обороны, но и в ментальности, харизме, уверенности.