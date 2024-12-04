Ван дер Варт о Роналду: «Единственный игрок, чью пипиську я никогда не видел — Криштиану приходил на тренировки первым и уходил последним. Он не радовался победе 6:0, если не забивал»

— Нет, нет! Просто ему нужно было забивать. Так же, как и Руду ван Нистелрою — я много общался с ним, и это было очень интересно, потому что он все время говорил: «Мне нужны голы! Мне нужны голы!» — сказал бывший игрок «Реала» и сборной Нидерландов.