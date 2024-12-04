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Ван дер Варт о Роналду: «Единственный игрок, чью пипиську я никогда не видел — Криштиану приходил на тренировки первым и уходил последним. Он не радовался победе 6:0, если не забивал»

— Я всегда в шутку говорю, что Роналду — единственный игрок, чью пипиську я никогда не видел. Он приходил на тренировки первым и уходил последним.
Источник: Спортс"

Прежде всего, его тело — вау! Машина. Он немного опередил свое время, сейчас игроки именно такие. Но его работа в тренажерном зале, еда, сон — для него это было важнее, чем интенсивные тренировки.

Роналду был невероятно эгоистичным, он был недоволен, если мы выигрывали со счетом 6:0, но он не забивал. Когда мы проигрывали, но он делал дубль, все было в порядке!

— Роналду играет только для себя?

— Нет, нет! Просто ему нужно было забивать. Так же, как и Руду ван Нистелрою — я много общался с ним, и это было очень интересно, потому что он все время говорил: «Мне нужны голы! Мне нужны голы!» — сказал бывший игрок «Реала» и сборной Нидерландов.