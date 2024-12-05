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Салах набрал 16 очков в фэнтези АПЛ за дубль и ассист с «Ньюкаслом». У него 4-й матч подряд с 10+ фэнтези-очками

Мохамед Салах поучаствовал во всех голах «Ливерпуля»: отдал ассист на Кертиса Джонса на 50-й минуте, а затем забил на 68-й и 83-й минутах. За игру полузащитник набрал 16 фэнтези-очков (+3 за полный матч, +10 за голы, +3 за ассист).

Источник: Спортс"

Мохамед Салах поучаствовал во всех голах «Ливерпуля»: отдал ассист на Кертиса Джонса на 50-й минуте, а затем забил на 68-й и 83-й минутах. За игру полузащитник набрал 16 фэнтези-очков (+3 за полный матч, +10 за голы, +3 за ассист).

Салах набрал 10+ фэнтези-очков в 4-й игре АПЛ подряд, до этого египтянин набрал по 12 очков против «Астон Виллы» и «Саутгемптона», а также 11 очков против «Манчестер Сити».

Всего в 7 из 14 матчей АПЛ Салах набирал больше 10 фэнтези-очков. После 14-го тура у него 133 очка — лучший результат в фэнтези АПЛ.

? Моя команда в фэнтези АПЛ.