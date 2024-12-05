Салах набрал 16 очков в фэнтези АПЛ за дубль и ассист с «Ньюкаслом». У него 4-й матч подряд с 10+ фэнтези-очками

Мохамед Салах поучаствовал во всех голах «Ливерпуля»: отдал ассист на Кертиса Джонса на 50-й минуте, а затем забил на 68-й и 83-й минутах. За игру полузащитник набрал 16 фэнтези-очков (+3 за полный матч, +10 за голы, +3 за ассист).