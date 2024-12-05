Гвардиола о 3:0 с «Ноттингемом»: «Сити» нужна была эта победа, но проблемы продолжаются. Травма Аке выглядит нехорошо"

Де Брюйне сыграл очень хорошо, помог нам в защите. Я очень доволен. Он прекрасный человек, то, чего он добился за эти годы с нами, поражает. Когда он здоров… Может, он не в состоянии играть каждые три дня, но я надеюсь, что он сможет помогать нам так же, как все это время после переезда из Германии.