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Аморим о 0:2 с «Арсеналом»: «Игроки “МЮ” контролировали матч, но стандарты изменили игру. Они могут поставить очень много футболистов рядом с вратарем, за мяч бороться практически невозможно»

«Юнайтед» проиграл в гостях «канонирам» со счетом 0:2. Оба гола манкунианцы пропустили после розыгрышей угловых.

Источник: Спортс"

«Стандартные положения изменили игру. Мы могли быть более агрессивны у штрафной “Арсенала”. До этих стандартов у обеих команд было не так уж много моментов, стандарты убили игру.

Они могут поставить очень много игроков рядом с вратарем, за мяч бороться практически невозможно, но нам удавалось защищаться и мы уже понимаем, что должны быть лучше.

Мы действовали с самоотдачей и проиграли стандартам. Забей Маттейс [де Лигт], ситуация была бы иной. Мы пытались играть, но они очень организованная команда, им трудно забить.

Чувствовал, что игроки контролировали матч, но во втором тайме стандарты изменили игру«, — отметил главный тренер “Манчестер Юнайтед”.