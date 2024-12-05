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Аморим проиграл в чемпионате впервые за год. Прервалась 34-матчевая серия (31 победа, 3 ничьих)

В среду «Манчестер Юнайтед» под руководством португальца потерпел поражение от «Арсенала» (0:2) в АПЛ.

Источник: Спортс"

Таким образом, прервалась 34-матчевая беспроигрышная серия (31 победа, 3 ничьих) Аморима в лигах.

Последний раз его команда («Спортинг») уступала 9 декабря 2023 года — «Витории Гимараэш» (2:3) в чемпионате Португалии.