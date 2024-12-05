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20 очков Рафиньи — лучший результат тура Ла Лиги, Беллингем набрал 16. Из-за переносов учитывались по 2 игры «Реала» и «Барсы»

Из-за переносов, связанных с проведением Суперкубка Испании, в зачет 15-го тура также вошли матчи 19-го тура «Мальорка» — «Барселона» и «Атлетик» — «Реал».

Источник: Спортс"

Таким образом, в фэнтези-туре Ла Лиги Рафинья набрал 20 фэнтези-очков: 8 за игру с «Лас-Пальмасом» (+3 за полный матч, +5 за гол) и 12 — с «Мальоркой» (+2 за игру, +10 за голы). Всего у Рафиньи 124 очка — лучший результат в фэнтези-турнире Ла Лиги на Спортсе«».

16 очков набрал Джуд Беллингем: 9 за игру с «Хетафе» (+1 за выход на поле, +5 за гол, +3 за ассист), 7 — с «Атлетиком» (+3 за полный матч, +5 за гол, −1 за желтую карточку). Полузащитник «Реала» забил в 4-й игре Ла Лиги подряд, до этой серии у Джуда не было голов в сезоне чемпионата.

12 фэнтези-очков за матч с «Вальядолидом» набрал защитник «Атлетико» Клеман Лангле (+2 за игру, +6 за гол, +4 за сухой матч). В фэнтези Ла Лиги его выбрали 1,49% игроков.

? Моя команда в Ла Лиге.