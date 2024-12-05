20 очков Рафиньи — лучший результат тура Ла Лиги, Беллингем набрал 16. Из-за переносов учитывались по 2 игры «Реала» и «Барсы»

16 очков набрал Джуд Беллингем: 9 за игру с «Хетафе» (+1 за выход на поле, +5 за гол, +3 за ассист), 7 — с «Атлетиком» (+3 за полный матч, +5 за гол, −1 за желтую карточку). Полузащитник «Реала» забил в 4-й игре Ла Лиги подряд, до этой серии у Джуда не было голов в сезоне чемпионата.