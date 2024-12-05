«Рад, что Месси и Роналду не номинировались, а то шансов было бы немного». Неценко о призе комментатору года

«Большое спасибо “Комсомольской правде” за награду, а также руководству и коллегам с “Матч ТВ” за доверие. Рад, что на эту награду не номинировались Месси и Роналду, а то шансов ее получить было бы немного. Но бывают сезоны, когда до титула добираются не “Барселона” с “Реалом” или “Бавария” с “Ювентусом”, а “Атлетико”, “Байер” или, например, “Наполи”.Будем считать, что так и произошло на сей раз», — сказал комментатор «Матч ТВ» Александр Неценко.