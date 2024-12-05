Дьяков о Дзюбе в Медиалиге: «Ему будет не совсем интересно. Пока есть силы, надо играть в РПЛ»

— Круто же, когда можно говорить, высказывать что-то неординарное и это разлетается. Это гораздо интереснее, чем некие банальные интервью. Кому они будут интересны? На них никто не будет обращать внимание, сегодня оно выйдет — завтра о нем никто не вспомнит. А если там кто-то что-то ляпнул интересное, высказался нестандартно, не по-шаблонному, то это разлетается и долго обсуждается. — Представляете Дзюбу в «БроукБойз»?- Нет, думаю, Артему Медиалига неинтересна. Пока есть силы и мотивация, надо играть в РПЛ, а там, может, и тренерская деятельность или руководящий пост. Но в Медиалиге ему будет не совсем интересно, — сказал главный тренер «БроукБойз».Артем Дзюба: «Я в Медиалигу — ни ногой. Они там только языком чешут, больше ничего не умеют. “Амкал” на поле обтекал, а дома начали рассказывать истории’Дзюба пинком под зад сорвал финал медиатурнира: ударил звезду “Амкала”. Соперник устроил бойкот.