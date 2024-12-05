Хески считает, что Кейн сможет забить 100 голов за сборную: «Ключевой момент в том, может ли он правильно восстанавливаться с таким количеством матчей. Он отлично справится, думаю»

— Может ли Кейн последовать примеру Роналду, Месси и Али Даеи, забив сотню голов за сборную?- Почему бы и нет? Он бомбардир, именно этим он прославляет свою игру — забивает голы. Многие говорят, что он должен делать то-то и то-то, но при таких показателях, как у него, на многое можно не обращать внимание. Когда вы смотрите на то, как он играет, как заботится о своем теле, ключевой момент в том, может ли он правильно питаться и отдыхать. Это важно при таком количестве матчей и их интенсивности, главное — сможет ли он достаточно отдохнуть и восстановиться к следующей игре. С ним все будет в порядке. Я играл до 38 лет, это было не на его уровне, а в Чемпионшипе, — который на самом деле довольно беспощаден с матчами каждый вторник и субботу, — но он справится отлично, — сказал экс-нападающий сборной Англии.