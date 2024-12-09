Фанаты «Тоттенхэма» бросали мусор в Палмера и Энцо во время игры с «Челси». Каррагер недоволен действиями стюардов: «Не надо стоять и смотреть, вмешайтесь»

По ходу матча фанаты хозяев забрасывали Коула Палмера и Энцо Фернандеса мусором. Оба игрока были вынуждены отложить подачу угловых, так как в их сторону в первом тайме бросали куски картона.
Стюарды пытались успокоить болельщиков и вышли на поле, чтобы убрать мусор. Ситуация ухудшилась к концу первого тайма, когда игра была приостановлена на некоторое время, так как фанаты продолжали бросать предметы.
«Где были стюарды? Не надо стоять и смотреть, вмешайтесь. Чем занимаются стюарды “Тоттенхэма”? Трое из них стоят за Коулом Палмером и просто смотрят на него», — сказал бывший защитник «Ливерпуля» на Sky Sports.