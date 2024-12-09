Слишкович о последнем месте «Оренбурга»: «Я настроен оптимистично. Уверен, команда может спастись от вылета»

Странно, что «Оренбург» совершил 21 фол в этом матче. За два месяца, что я в клубе, их столько не было. А у «Ахмата» всего 11 фолов. Очень странная статистика. Я не могу ничего сказать «Ахмату», они заслужили победу и взяли три очка. А нам нужно подумать, что и как делать дальше.