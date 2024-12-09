Евгений Наумов о «Краснодаре»: уходим в 2025-й год на первом месте

Поединок оказался не простым для «быков». В конце матча рефери не засчитал гол в ворота железнодорожников, посчитав, что там было вне игры. Затем не назначил пенальти, когда мяч угодил в руку защитника «Локо» в штрафной площади, при этом поменяв траекторию полета.