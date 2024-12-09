Евгений Наумов о «Краснодаре»: уходим в 2025-й год на первом месте

Результат матча (16+) местного «Краснодара» против московского «Локомотива», и завершение первого круга чемпионата (18+) России по футболу оценил глава краевого центра Евгений Наумов. Об этом он написал в своем Telegram (18+), сообщает ИА KrasnodarMedia.
Поединок оказался не простым для «быков». В конце матча рефери не засчитал гол в ворота железнодорожников, посчитав, что там было вне игры. Затем не назначил пенальти, когда мяч угодил в руку защитника «Локо» в штрафной площади, при этом поменяв траекторию полета.
— Почти победа! Мы помним, что гол был! И пусть на табло 0:0, — написал Евгений Наумов.
Градоначальник поздравил болельщиков «Краснодара» с хорошим завершением футбольного года.
— Уходим в 2025-й на первом месте в турнирной таблице. Лучшие матчи и большие победы еще впереди!, — отметил мэр.
Напомним, что после 18 туров чемпионата РПЛ «Краснодар» с 39 очками занимает первую строчку и уходит на трехмесячные каникулы — зимним чемпионом. У главного соперника «быков» — питерского «Зенита», такое же количество очков, но за счет лучших показателей краснодарцы выше. На третьем месте московский «Спартак».