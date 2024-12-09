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Ван дер Варт о словах про эгоистичность Роналду: «Форвардам это необходимо, чтобы достичь вершины. Проблема только в Криштиану»

В интервью бывший полузащитник «Реала» назвал португальца эгоистом, на что форвард «Аль-Насра» ответил репликой в соцсети: «Кто это?».
Источник: Спортс"

"Напротив, это очень хорошо. Особенно у нападающих, и это тоже необходимо, чтобы достичь абсолютной вершины.

Не зря же он до сих пор играет и находится в такой форме. Проблема только в одном человеке, и это Криштиану.

Я действительно имел это в виду в очень позитивном смысле", — сказал Рафаэл ван дер Варт в эфире Studio Voetbal.

Ван дер Варт о Роналду: «Единственный игрок, чью пипиську я никогда не видел — Криштиану приходил на тренировки первым и уходил последним. Он не радовался победе 6:0, если не забивал».

Ван дер Варт пошутил о пенисе Роналду: «Криштиану прислал мне дикпик — теперь я знаю, как он выглядит».