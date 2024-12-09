Мостовой о Тюкавине в Европе: «У него есть перспективы. Проблема в чем: многие возвращались через пару лет. Немногие играли там по 15 лет, как Канчельскис и Мостовой»

«А что значит “готов к Европе”? Что, в Европе какие-то другие правила или мяч другой? Семшов говорил, что нужно окрепнуть? Тюкавину что, 15 лет? Он окреп, он основной нападающий “Динамо”. Я не люблю эти разговоры. Про 21-летнего Головина тоже говорили, что ему рано уезжать. А теперь ему уже 28 и он почти семь лет играет во Франции.