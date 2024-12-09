Мак Аллистер о Месси: «Я счастлив делить с ним раздевалку и могу сказать, что играл с лучшим футболистом всех времен. Для нас он значит все»

— Чемпионат мира в Катаре дал мне место в этой команде. Я чувствую себя комфортно при том стиле игры, который всегда был характерен для Аргентины, то есть всегда стараюсь как можно дольше сохранять мяч и связывать игроков передачами. Моя роль может немного отличаться, так как иногда я больше защищаюсь, а иногда атакую, но я горжусь тем, чего достиг. Победа на чемпионате мира — это самое лучшее.