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Ороз о Модриче: «Для Хорватии он как Месси для Аргентины или Роналду для Португалии — cердце нашей команды»

— Как ты можешь объяснить успехи сборной Хорватии в последнее время? Дело в феномене Модрича?
Источник: Спортс"

— Модрич — сердце нашей команды. Для Хорватии он как Месси для Аргентины или как Роналду для Португалии.

Но в сборной Хорватии много и других сильных игроков, не зря в 2018 году наша команда играла в финале чемпионата мира, а в 2022 выиграла бронзу. В сборной Хорватии много бойцов, но Модрич — лучший футболист сборной.

— Как думаешь, сколько еще Модрич сможет играть на высоком уровне?

— Года три-четыре еще сможет, если захочет. Он правильно относится к своему телу, но сейчас в мире на его позиции есть много молодых талантливых футболистов.

Я надеюсь, что он выиграет как-нибудь трофей со сборной Хорватии и завершит карьеру, — заявил защитник «Крылья Советов».