Ороз о Модриче: «Для Хорватии он как Месси для Аргентины или Роналду для Португалии — cердце нашей команды»

— Модрич — сердце нашей команды. Для Хорватии он как Месси для Аргентины или как Роналду для Португалии.
Но в сборной Хорватии много и других сильных игроков, не зря в 2018 году наша команда играла в финале чемпионата мира, а в 2022 выиграла бронзу. В сборной Хорватии много бойцов, но Модрич — лучший футболист сборной.
— Как думаешь, сколько еще Модрич сможет играть на высоком уровне?
— Года три-четыре еще сможет, если захочет. Он правильно относится к своему телу, но сейчас в мире на его позиции есть много молодых талантливых футболистов.
Я надеюсь, что он выиграет как-нибудь трофей со сборной Хорватии и завершит карьеру, — заявил защитник «Крылья Советов».