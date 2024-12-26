Мы знаем, насколько велик этот клуб, какие здесь требования, и правда заключается в том, что давление приятно. К сожалению, мы не в лучшей форме, если говорить о результатах, но я думаю, что мы создаем нечто прекрасное, и со временем вы увидите, на что мы способны«, — сказал защитник “Манчестер Юнайтед” в интервью TNT Sports.
Лисандро про «МЮ»: «Создаем нечто прекрасное, увидите, на что мы способны. Знаем, насколько велик этот клуб»
"Я знаю, что сейчас очень сложно находиться здесь после поражения на своем стадионе, но с этим можно справиться, если усердно работать, анализировать ошибки и двигаться вперед.