Криштиану Роналду: «Я никогда не буду тренером, но точно стану владельцем большого клуба. Запомните мои слова»

Португалец также ответил на вопрос о том, возможны ли прямые контакты с семьей Глейзеров, которой принадлежит контрольный пакет акций «Манчестер Юнайтед». «Я еще очень молод, у меня много планов и грез. Но запомните мои слова: я стану владельцем большого клуба. Это точно», — заявил 39-летний футболист. Роналду про «МЮ»: «Проблема не в тренерах. Это как аквариум: если достать больную рыбку, вылечить и вернуть, она снова заболеет. Если стану владельцем клуба, все исправлю’Роналду об Амориме: “Буря закончится — и взойдет солнце. Надеюсь, что у него и “МЮ” все будет хорошо, я по-прежнему люблю этот клуб”.