Жоао Педро не удалили за попытку удара в лицо хавбеку «Брентфорда» Ярмолюку: «ВАР посчитал, что решение судьи не было очевидно ошибочным»

На 75-й минуте нападающий «Брайтона» Жоао Педро Жезус хотел ударить локтем в лицо полузащитнику соперника Егору Ярмолюку, который пытался отобрать у него мяч, но промахнулся. Главный арбитр матча Энди Мэдли не удалил бразильца. Судьи ВАР, ознакомившись с повтором, оставили его решение в силе. «Решение судьи не показывать красную карточку Жоао Педро за агрессивное поведение было проверено и подтверждено ВАР, который посчитал, что решение судьи не было явно и очевидно ошибочным», — прокомментировали эпизод в Премьер-лиге.