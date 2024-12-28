Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жоао Педро не удалили за попытку удара в лицо хавбеку «Брентфорда» Ярмолюку: «ВАР посчитал, что решение судьи не было очевидно ошибочным»

«Чайки» сыграли вничью с «Брентфордом» в 18-м туре АПЛ.

Источник: Спортс"

На 75-й минуте нападающий «Брайтона» Жоао Педро Жезус хотел ударить локтем в лицо полузащитнику соперника Егору Ярмолюку, который пытался отобрать у него мяч, но промахнулся. Главный арбитр матча Энди Мэдли не удалил бразильца. Судьи ВАР, ознакомившись с повтором, оставили его решение в силе. «Решение судьи не показывать красную карточку Жоао Педро за агрессивное поведение было проверено и подтверждено ВАР, который посчитал, что решение судьи не было явно и очевидно ошибочным», — прокомментировали эпизод в Премьер-лиге.