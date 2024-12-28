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Артета про 1:0 с «Ипсвичем»: «Арсенал» доминировал особенно в 1-м тайме. Мы хотим быть первыми"

— Все было так, как было. Особенно в первом тайме мы доминировали и должны были забить больше моментов. Во втором тайме мы начали не очень хорошо. И надо отдать им должное, их было трудно сломить, они хорошо организованы.

Источник: Спортс"

— Что скажете о борьбе за титул?- Учитывая все обстоятельства, в которых мы оказались, количество раз, когда нам приходилось играть вдесятером. Мы не на том месте, где хотим быть. Мы хотим быть первыми, — сказал главный тренер «Арсенала».