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Криштиану Роналду: «У молодых игроков тело не лучше, чем у меня. Шучу. Нравится соревноваться с молодежью»

"Мне нравится соревноваться с молодыми игроками. Они становятся нашей мотивацией. Нас сравнивают по скорости, ударам и даже телосложению.
Источник: Спортс"

Они могут и дальше упорно работать, но телосложение у них не лучше, чем у меня, я знаю (смеется — Спортс«).Я шучу. Мне нравится наблюдать за их карьерой: Беллингем, Ламин Ямаль, Винисиус, который, по моему мнению, должен был выиграть “Золотой мяч”, — сказал форвард “Аль-Насра”.