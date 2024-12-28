Криштиану Роналду: «У молодых игроков тело не лучше, чем у меня. Шучу. Нравится соревноваться с молодежью»

Они могут и дальше упорно работать, но телосложение у них не лучше, чем у меня, я знаю (смеется — Спортс«).Я шучу. Мне нравится наблюдать за их карьерой: Беллингем, Ламин Ямаль, Винисиус, который, по моему мнению, должен был выиграть “Золотой мяч”, — сказал форвард “Аль-Насра”.