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Слуцкий о российских футболистах: «Любят поныть — как тренер его не оценил, как он все делает неправильно. Такая наша система»

"У нас есть и большие спортсмены, и небольшие спортсмены. Единственная разница заключается в том, что у нас футболисты очень любят поныть. То есть на футбольном поле они нормальные. Но если ты встречаешь типичного футболиста в жизни, то он может ныть буквально обо всем.

Источник: Спортс"

Условно, сегодня они жалуются, что тренер не дает шансов, а завтра, даже когда шансы появляются, они все равно недовольны. И там, и там тренер виноват, хотя они противоречат сами себе. Это такая наша система — надо поныть. Футболисты всегда идут к физиотерапевтам, массажистам, докторам, сидят у них в комнате и вечно жалуются: как тренер его не оценил, как он все делает неправильно, что все плохо. Тренеру они этого не скажут, потому что он не будет их слушать. А вот массажист, пока тот готовит их к тренировке или еще чем-то занят, бесконечно слушает нытье. Поэтому я всегда, условно, иду к массажисту и спрашиваю: «Если что-то серьезное — говори. Если это не всякая херня незначительная». И мне отвечают: «Херня незначительная», — сказал тренер «Шанхай Шеньхуа» в эфире подкаста «Ай Лов Зис Гейм».