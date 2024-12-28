Акинфеев о травме Фукса в дебютной игре за ЦСКА: «Оказалось, что нам такого уже продали»

«В Грозном, когда он 40 минут разминался, ему судья показал, он выбежал [на замену в дебютном матче] и дернул мышцу, пока бежал на свою позицию (смеется). Он изначально держался за переднюю поверхность бедра, доиграл игру, а потом выбыл вроде бы на шесть месяцев. Ему сделали операцию, и потом понеслась. Там были рецидивы, оказалось, что нам такого Фукса уже продали», — сказал вратарь ЦСКА в эфире CSKA Podcast.