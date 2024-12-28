Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрист о вождении Глушакова в нетрезвом виде: «0,8 промилле — средняя степень опьянения. Его могут лишить прав на срок до 2 лет»

Инцидент с участием экс-игрока «Химок» произошел в Ростовской области.

Источник: Sports

«0,8 промилле — это средняя степень опьянения. Административный кодекс за езду в состоянии алкогольного опьянения, если это будет установлено, или в случае отказа от прохождения медицинского освидетельствования предусматривает лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. Плюс возможен штраф. Дальше дело рассматривает суд, который принимает решение на основании документов, которые формируют подразделение ГИБДД», — сказал юрист.