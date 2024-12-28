Юрист о вождении Глушакова в нетрезвом виде: «0,8 промилле — средняя степень опьянения. Его могут лишить прав на срок до 2 лет»

«0,8 промилле — это средняя степень опьянения. Административный кодекс за езду в состоянии алкогольного опьянения, если это будет установлено, или в случае отказа от прохождения медицинского освидетельствования предусматривает лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. Плюс возможен штраф. Дальше дело рассматривает суд, который принимает решение на основании документов, которые формируют подразделение ГИБДД», — сказал юрист.