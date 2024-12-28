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Криштиану Роналду: «Через месяц мне исполнится 40, но я не остановлюсь. Хочу вновь выиграть что-нибудь со сборной»

В составе национальной команды форвард «Аль-Насра» становился победителем Евро-2019 и Лиги наций-2018/19.

Источник: Sports.Ru

«Через месяц мне исполнится 40, и можете быть уверены: я не остановлюсь. Почему? Потому что я хочу выигрывать трофеи, становиться чемпионом и забивать голы. Я все еще хочу вновь выиграть что-нибудь со сборной. Спасибо всем огромное за вашу поддержку», — сказал Роналду, признанный лучшим игроком года на Ближнем Востоке на Globe Soccer Awards.