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Фердинанд о Ямале: «Никогда не видел, чтобы кто-то в таком возрасте делал то, что делает он. Даже у Месси тогда не было такого влияния на игру. Я люблю этого игрока»

"Я люблю этого игрока. Я собираюсь сфотографироваться с ним и обнять его.

Источник: Спортс"

Я никогда не видел, чтобы какой-либо игрок, делал то, что делает он, в его возрасте, и мы больше никогда такого не увидим. В таком возрасте даже у Месси не было такого влияния на игру. Я люблю этого игрока«, — сказал бывший защитник “Манчестер Юнайтед” на церемонии Globe Soccer Awards.