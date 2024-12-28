Я никогда не видел, чтобы какой-либо игрок, делал то, что делает он, в его возрасте, и мы больше никогда такого не увидим. В таком возрасте даже у Месси не было такого влияния на игру. Я люблю этого игрока«, — сказал бывший защитник “Манчестер Юнайтед” на церемонии Globe Soccer Awards.
Фердинанд о Ямале: «Никогда не видел, чтобы кто-то в таком возрасте делал то, что делает он. Даже у Месси тогда не было такого влияния на игру. Я люблю этого игрока»
"Я люблю этого игрока. Я собираюсь сфотографироваться с ним и обнять его.