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Быстров про Дзюбу и Кержакова в сборной: «Давайте не будем делать из нее клоунаду. Это не порнография, чтобы их вызывать»

Дзюба и Кержаков делят первое место в списке лучших бомбардиров российской национальной команды — у них по 30 голов.

Источник: Спортс"

— Вы говорили, что Кержаков в отличной форме и может даже вернуться в футбол. Раз так: если бы Дзюбу и Кержакова сейчас вызвали в сборную, чтобы выявить рекордсмена по голам, у кого было бы больше шансов забить?- Ни у кого, потому что это не порнография, чтобы их в сборную вызывать. Все-таки это национальная команда. Давайте не будем устраивать клоунаду хотя бы из сборной, — сказал бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита».