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Роналду о календаре: «Игроки жалуются, что матчей слишком много, я согласен. Но единственный способ по-настоящему сгладить это — тренироваться меньше или умнее»

"Клубам нужно лучше заботиться о молодых игроках. Беллингем или Ламин [Ямаль], например, очень молоды. Им придется многим пожертвовать и потребуется немного везения, чтобы играть до моего возраста, но клубы должны заботиться о них.

Источник: Спортс"

Игроки жалуются, что матчей слишком много, я согласен, но я думаю, что единственный способ по-настоящему сгладить это — тренироваться меньше или умнее«, — сказал 39-летний нападающий “Аль-Насра” на церемонии Globe Soccer Awards.