Поднявшись на сцену, Роналду сказал: «Она пришла вовремя. Эта женщина никогда не опаздывает. Я уже придумал, что сделал бы с ней сегодня вечером, если бы она опоздала. Шучу».Роналду награжден как лучший бомбардир всех времен на Globe Soccer Awards. У португальца 916 мячей за сборную и клубы.
Роналду о Джорджине, пришедшей прямо перед его награждением на Globe Soccer Awards: «Я уже придумал, что сделал бы с ней вечером, если бы она опоздала. Но эта женщина никогда не опаздывает»
Во время церемонии Globe Soccer Awards спутница 39-летнего форварда заняла место за мгновения до того, как португальца признали лучшим футболистом на Ближнем Востоке.