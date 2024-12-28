Роналду о Джорджине, пришедшей прямо перед его награждением на Globe Soccer Awards: «Я уже придумал, что сделал бы с ней вечером, если бы она опоздала. Но эта женщина никогда не опаздывает»

Поднявшись на сцену, Роналду сказал: «Она пришла вовремя. Эта женщина никогда не опаздывает. Я уже придумал, что сделал бы с ней сегодня вечером, если бы она опоздала. Шучу».Роналду награжден как лучший бомбардир всех времен на Globe Soccer Awards. У португальца 916 мячей за сборную и клубы.