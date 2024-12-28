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Роналду объяснил, почему саудовская лига сложнее французской: «Побегайте в 40-градусную жару, сделайте несколько рывков — и увидите, каково вам будет»

"Приезжайте и сами посмотрите. Побегайте в 38-, 39-, 40-градусную жару, сделайте несколько рывков — и увидите, каково вам будет.

Источник: Спортс"

Приезжайте и посмотрите. Не надо верить мне на слово, сами приезжайте«, — сказал нападающий “Аль-Насра” на церемонии Globe Soccer Awards.Роналду заявил, что саудовский чемпионат сильнее французского: “В Лиге 1 есть только “ПСЖ”, остальные — ни о чем”.