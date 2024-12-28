Роналду о решении проблем «Ман Сити»: «Я бы отвел некоторых игроков в угол и сказал им, что думаю»

— Что бы вы сказали в раздевалке?- Я бы точно говорил поменьше и делал побольше. Я бы отвел некоторых игроков в угол и сказал им, что думаю. Я не обязан делать это на глазах у всех. Но я думаю, что сильные команды и сильные футболисты достаточно умны для того, чтобы понять, в чем проблема. Я на 100% уверен, что они вернутся к своей лучшей игре, — сказал форвард «Аль-Насра» на церемонии Globe Soccer Awards.