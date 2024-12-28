Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роналду о решении проблем «Ман Сити»: «Я бы отвел некоторых игроков в угол и сказал им, что думаю»

«Горожане» выиграли только 1 из 13 последних матчей и идут на 7-м месте в АПЛ.

Источник: Спортс"

— Что бы вы сказали в раздевалке?- Я бы точно говорил поменьше и делал побольше. Я бы отвел некоторых игроков в угол и сказал им, что думаю. Я не обязан делать это на глазах у всех. Но я думаю, что сильные команды и сильные футболисты достаточно умны для того, чтобы понять, в чем проблема. Я на 100% уверен, что они вернутся к своей лучшей игре, — сказал форвард «Аль-Насра» на церемонии Globe Soccer Awards.