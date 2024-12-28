Касинтура предпочел бы стать чемпионом России, а не президентом Анголы: «Не хочу, чтобы столько людей меня ненавидело»

— Махачев или Нурмагомедов?- Скорее всего, Хабиб. Потому что он старше. Он много помогал Исламу, чтобы тот стал тем, кем является сейчас. — Любимый русский трек?- Раньше слушал много… В плане языка мне это помогало. Назову «Я везде как иностранец». Не знаю, кто это поет (T-Fest — Спортс«), но у меня был друг, который каждый день эту песню слушал, поэтому я наизусть знаю ее. — Газизов — твой агент?- Почему? Нет. Это просто человек, который мне всегда помогал. — Стать президентом Анголы или чемпионом России?- Чемпионом России. Не хочу, чтобы столько людей меня ненавидело, — сказал полузащитник махачкалинского “Динамо”.»Некоторые говорят, что в «Зенит» не пошли бы. Почему? Хочется же играть за команду, которая борется за что-то большее. Я бы пошел«. Хавбек “Махачкалы” Касинтура о петербуржцахКасинтура о расизме: “В России за девять лет ни разу подобного не происходило, народ очень толерантный и добрый. В Дагестане очень дружелюбные люди”.