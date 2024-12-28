Криштиану Роналду: «Анчелотти — ключ к успехам “Реала”. Он знает, как работать с игроками. Обилие трофеев в последние годы — это не совпадение»

— Я ехал сюда с друзьями, и они спрашивали, что значит быть хорошим тренером. Я думаю, есть целый ряд факторов, от которых это зависит. Для меня главное — то, как ты работаешь с игроками. И Карло, по моему мнению, один из тех, кто умеет с ними работать. Как по мне, он был и остается ключом к успехам «Реала». Это не совпадение, что клуб завоевал так много трофеев в последние годы. Для этого нужно нечто необычное и особенное, и Карло этим обладает. Он не только хороший человек, но и прекрасный тренер, а это очень важно, — отметил форвард «Аль-Насра» на церемонии Globe Soccer Awards.