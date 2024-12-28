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Мерфи о величайшем игроке АПЛ: «Ширер забил больше всех, у Гиггза 13 титулов, у Роналду и Родри — “Золотой мяч”. Но почти все выбирают Анри, и я это понимаю. Мы сдваивались на нем, но&nb

«Кто величайший игрок Премьер-лиги всех времен? Алан Ширер забил больше всех голов, Райан Гиггз завоевал 13 титулов, а “Золотой мяч” получали Криштиану Роналду и Родри.
Источник: Спортс"

Но почти в каждом опросе на первом месте Тьерри Анри, и я понимаю причины. Он мог обыграть вас как за счет мастерства, так и за счет скорости. Мы в «Ливерпуле» сдваивались на нем, чтобы остановить, и все равно терпели неудачу", — написал экс-полузащитник.