Мерфи о величайшем игроке АПЛ: «Ширер забил больше всех, у Гиггза 13 титулов, у Роналду и Родри — “Золотой мяч”. Но почти все выбирают Анри, и я это понимаю. Мы сдваивались на нем, но&nb

Но почти в каждом опросе на первом месте Тьерри Анри, и я понимаю причины. Он мог обыграть вас как за счет мастерства, так и за счет скорости. Мы в «Ливерпуле» сдваивались на нем, чтобы остановить, и все равно терпели неудачу", — написал экс-полузащитник.