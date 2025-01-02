Трент за 75 млн евро — самый дорогой игрок с истекающим контрактом по версии Transfermarkt. Салах — 2-й, Дэвис — 3-й, де Брюйне — 8-й, ван Дейк — 10-й

В список вошли футболисты, которые 30 июня 2025 года могут стать свободными агентами. Топ-10 самых дорогих игроков с истекающим контрактом по версии Transfermarkt1. Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль») — 75 млн2. Мохамед Салах («Ливерпуль») — 55 млн3−4. Альфонсо Дэвис («Бавария») — 50 млн3−4. Йозуа Киммих («Бавария») — 50 млн5−6. Джонатан Дэвид («Лилль») — 45 млн5−6. Лерой Сане («Бавария») — 45 млн7. Сон Хын Мин («Тоттенхэм») — 38 млн8. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») — 35 млн9. Джонатан Та («Байер») — 30 млн10. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») — 28 млн.