Артета о 0:2 от «Ньюкасла»: «Самая большая разница между командами заключалась в реализации моментов. Во всем остальном “Арсенал” был лучше»

«Самая большая разница [между командами] заключалась в реализации моментов. Во всех остальных аспектах мы были лучше. Они забили два гола, и надо отдать им должное, что они смогли одержать такую победу. Когда мы упускаем моменты и пропускаем гол, это всегда тяжело, но команда среагировала. Мы создали много моментов, но это правда, что соперник очень хорошо защищал свою штрафную. Мы можем действовать лучше при принятии решений. У нас был выход один на один, и в полуфинале нужно действовать хладнокровнее в таких ситуациях. Мы должны быть разочарованы, потому что это не тот результат, которого мы хотели, но такова реальность. Я верю [в камбэк]. Я видел, как моя команда играла против этого соперника, и я верю, что мы сможем этого добиться», — сказал Артета.