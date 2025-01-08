Артета о мячах в Кубке лиги: «Сильно отличаются от АПЛ: сцепление другое, быстро летят — “Арсенал” нанес много ударов выше перекладины»

«Он просто другой, сильно отличается от мяча в АПЛ, к нему нужно адаптироваться — он летит иначе. Когда касаешься его, сцепление тоже другое, так что нужно привыкать. Мы нанесли много ударов выше перекладины (“Арсенал” 23 раза ударил по воротам, 3 раза — в створ — Спортс»), было непросто — эти мячи быстро летят, поэтому есть нюансы, в которых мы можем прибавить", — сказал Артета. В Кубке лиги используются мячи Puma, тогда как в АПЛ их поставляет Nike.