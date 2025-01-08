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Гаджиев об РПЛ: «Российский футбол приобретает черты советского: динамика игр стала выше, клубы добавляют темп по ходу матчей и выглядят лучше физически»

«Сегодня уровень соперничества между командами из разных частей турнирной таблицы сильнее, чем раньше. Тот же “Спартак” начал сезон с поражения в Оренбурге. А сейчас идет в тройке лидеров. Динамика самих игр тоже стала выше.

Источник: Спортс"

«Сегодня уровень соперничества между командами из разных частей турнирной таблицы сильнее, чем раньше. Тот же “Спартак” начал сезон с поражения в Оренбурге. А сейчас идет в тройке лидеров. Динамика самих игр тоже стала выше. Российский футбол сейчас приобретает черты советского. О чем я говорю? Уровень физической готовности советских команд многие годы был выше, чем у соперников. В этом компоненте сборная СССР превосходила своих оппонентов. Как говорил Гавриил Качалин: “Наши традиции основаны на том, что мы играем в высоком нагнетательном темпе”. Задача советских команд состояла в том, чтобы все время добавлять темп по ходу игры, а не сбавлять. В последнее время в этом плане российские клубы улучшились. Они стали выглядеть лучше физически», — сказал президент махачкалинского «Динамо».