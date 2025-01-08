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Талалаев о «Локо»: «Пример, на который в нынешней геополитической ситуации нужно равняться: акцент на собственных воспитанников и соотношение “цена‑качество”

«Локомотив», изменив многое в формировании клуба, сейчас показывает тот пример, на который в нынешней геополитической ситуации нужно равняться.

Источник: Sports

У них акцент сделан на собственных воспитанников и россиян, а также на максимальное достижение соотношения «цена‑качество», — сказал тренер «Балтики».После 18 туров железнодорожники занимают в Мир РПЛ 5-е место.