«Фиорентина» арендует хавбека «Наполи» Фолоруншо с опцией выкупа за 8 млн евро

«Фиалки» согласовали аренду 26-летнего итальянца нигерийского происхождения до конца сезона с правом выкупа за 8 млн евро. В пятницу Фолоруншо пройдет медосмотр во Флоренции. Во всех 6 матчах текущего сезона Серии А полузащитник выходил на замену. На Евро-2024 в составе сборной Италии Фолоруншо вышел на замену в матче с Албанией (2:1) на 90-й минуте.